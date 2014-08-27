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中国财经 | 2014年 8月 27日 星期三 15:14 BJT

沪综指缩量小幅收升 中小盘股抛压趋缓助大盘企稳

路透上海8月27日 - 中国股市沪综指周三缩量小幅收升。分析师指出，昨日受中小盘股带动大盘出现回调，不过随着中小盘股短线回吐压力被逐步消化，大盘亦难以继续深跌，股指今日在2,200点整数关口附近展开盘整，成交明显萎缩。

沪综指.SSEC收报2,209.465点，涨2.359点或0.11%，昨日则收跌1%创下近三周最大单日跌幅；上证A股今日成交1,039亿元人民币，较上日1,339亿元缩减逾两成。

“昨天杀的比较急，今天有些回补，毕竟基本面没有大的变化。”东北证券分析师沈正阳表示，近期在市场对于经济及资金面的预期反复修正的过程中，大盘缺乏上涨动力，走势出现反复。

他认为，无论从时间上还是幅度上，大盘短期调整还未到位，因此估计沪综指还会在2,200点附近继续震荡。

沪深300指数.CSI300收报2,327.595点，涨0.15%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,336点，涨0.06%，成交495,662手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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