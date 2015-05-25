中国沪综指收升3.4%再创逾七年新高 资金预期乐观推动大盘连涨

路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周一放量收升3.4%，再创逾七年新高，且为连续第五日上涨。

分析师称，资金预期乐观推动大盘连涨，但在证监会表态将严查新型市场操纵行为下，市场风格出现转换，中小盘高价股调整压力加大，大盘蓝筹股开始出现整体上扬。

沪综指.SSEC收报4,813.80点，大涨156.20点或3.35%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点。今日涨幅创逾四个月最大单日涨幅，此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交10,711亿元人民币，上日为9,988亿元。

“最直接（的因素）是新股资金的回流，资金回流肯定是找滞涨或者调整比较充分的蓝筹股。”首创证券策略分析师邵帅说。

新股申购资金本周陆续解冻，据数据显示，最新一轮的新股申购资金冻结量已达近3.5万亿元。邵帅认为，在目前市场氛围下，每次新股申购资金都会有部分流入二级市场，形成短期的增量资金。

他并指出，中港基金互认正式宣布将进一步推动中国资本市场开放，激发市场对新的中长期增量资金入市的预期，短期实质性的资金回流与中长期资金入场的预期共同推动大盘蓝筹股上涨。

中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，中国证监会与香港证监会周五签署开展基金互认的监管合作备忘录。中国证监会同时发布香港基金互认管理暂行规定，自7月1日起施行，并称基金互认有利于吸引境外资金进入内地资本市场。

中国证监会周五再次针对六类市场操纵行为部署专项行动，共涉及12起异常交易类案件，主要针对市场反映强烈的新型操纵行为。下一步证监会将加大上市公司信息披露和异常交易行为的综合比对筛查分析力度，深入挖掘市场操纵的线索，不断加大打击力度。

上证金融地产行业指数涨2.53%；创业板指今日收跌1.39%，中国重工(601989.SS)收报涨停，全通教育(300359.SZ)、二三四五(002195.SZ)则收报跌停。

沪深300指数收报5,099.49点，涨2.99%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报5,175.6点，涨3.86%，成交1,261,436手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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