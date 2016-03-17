沪综指收升1.2%现五连涨 外围市场趋暖中小盘股领涨

路透北京3月17日 - 中国股市沪综指周四收升1.2%，并为连续第五日上涨。分析师指出，隔夜美联储声明暂不加息，外围市场走势趋暖，带动国内股市走强，中小盘股集体大涨激发人气，此前市场担心的两会结束后维稳或结束的悲观预期得以修正，短线走势有所活跃。

沪综指.SSEC收报2,904.832点，涨34.402点或1.20%。上证A股今日成交2,125亿元人民币，上日为1,896亿元。

“从昨天总理的发言来看，提到智能制造，新能源等，有给市场炒作的借口。”国元证券策略分析师王明利表示，创业板前期经过持续调整，市场存在超卖，部分投资者需要回补仓位。另外两会期间，媒体有关新兴产业板的报导也对今天创业板的走势有所影响。

山西证券策略分析师麻文宇表示，近期美联储不加息、总理记者会、证监会新领导等消息，市场普遍解读为偏暖。另外战略新兴板在“十三五”规划里删除，注册制暂缓等，也被市场认为大盘受股票供应冲击将减缓。

上海证券报周三报道，正在经全国人大代表讨论的中国十三五（2016－2020年）规划纲要（草案）有了修订建议，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。

创业板指数P收盘大涨5.55%。除方直科技(300235.SZ)因宣布终止资产重组事项复牌跌停外，其他创业板个股均上涨。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。

沪深300指数.CSI300收报3,124.20点，涨1.11%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,123点，涨1.77%，成交14,253手。130亿元额度的沪股通净买入20.05亿元。（完）