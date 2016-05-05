沪综指微幅收涨 全天窄幅震荡尾盘快速拉升翻红

路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周四微幅收涨。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，尾盘再度出现护盘快速拉升翻红，但盘中缺乏明显热点，场内人气涣散。受消息面刺激，今天航空运输板块走势抢眼，领涨大盘。

沪综指.SSEC收报2,997.84点，涨6.57点或0.22%；上证A股今日成交1,629亿元人民币，上日为1,887亿元。

“现在（大盘）每天都在很窄的区间来回震荡，涨也比较困难，往下跌可能也跌不了多少。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并认为，近期公布4月PMI数据环比回落比较明显，显示经济回升力度并不乐观，同时一季报上市公司业绩整体下滑，外围市场和大宗商品价格表现疲弱，市场担心CPI抬头后，货币政策或将重新收紧。前期反弹较明显的板块，短期面临较大回调压力。

春秋航空(601021.SS)收涨7.38%，吉祥航空(603885.SS)收涨7.49%。

中国国务院周三召开常务会议决定，部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。

沪深300指数.CSI300收报3,213.92点，涨0.14%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,192.6点，涨0.16%，成交12,058手。130亿元额度的沪股通净卖出1.85亿元。（完）