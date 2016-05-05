沪综指微幅收涨 全天窄幅震荡尾盘快速拉升翻红

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周四微幅收涨。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，尾盘再度出现护盘快速拉升翻红，但盘中缺乏明显热点，场内人气涣散。受消息面刺激，今天航空运输板块走势抢眼，领涨大盘。
沪综指.SSEC收报2,997.84点，涨6.57点或0.22%；上证A股今日成交1,629亿元人民币，上日为1,887亿元。
“现在（大盘）每天都在很窄的区间来回震荡，涨也比较困难，往下跌可能也跌不了多少。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并认为，近期公布4月PMI数据环比回落比较明显，显示经济回升力度并不乐观，同时一季报上市公司业绩整体下滑，外围市场和大宗商品价格表现疲弱，市场担心CPI抬头后，货币政策或将重新收紧。前期反弹较明显的板块，短期面临较大回调压力。
春秋航空(601021.SS)收涨7.38%，吉祥航空(603885.SS)收涨7.49%。
中国国务院周三召开常务会议决定，部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。
沪深300指数.CSI300收报3,213.92点，涨0.14%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,192.6点，涨0.16%，成交12,058手。130亿元额度的沪股通净卖出1.85亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。