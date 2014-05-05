沪综指缩量收升 PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱

路透北京5月5日 -中国股市沪综指周一缩量小幅收升。今日公布的4月官方PMI数据略逊预期，大盘走势仍显疲弱，银行地产股跌幅居前拖累股指，仅尾盘依靠拉升煤炭等权重股令股指翻红。分析师表示，大盘中期走势仍不乐观。

沪综指收报2,027.353点，涨0.995点或0.05%；上证A股今日成交额600亿元人民币，上日为576亿元。

“今天整体上就是银行和地产这类周期类的股票领跌，这是对指数拖累最多的。”方正证券策略分析师陈敏称。

他并表示，房地产价格下跌会导致房地产及其相关行业投资的进一步萎缩，而房地产投资在对国内投资仍占相当大的比重，未来经济确实面临较大的下行压力。

据中证报报导，五一小长假国内楼市遇冷、一二线城市成交量明显萎缩，五一北京住房成交量创2009年来最低值。数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.55%，走势弱于大盘，保利地产(600048.SS)收跌3.4%。

最新数据显示，汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方。数据公布后，亚太股市多数受此影响走低,沪综指早盘一度下跌近1%%。

沪深300指数.CSI300收报2,156.470点，跌0.10%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,157.0点，涨0.09%，成交618,464手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。