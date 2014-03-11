版本:
中国
中国财经 | 2014年 3月 11日 星期二 15:30 BJT

沪综指微收升脱离近两月新低 短期做空动能基本消化

路透上海3月11日 -中国股市沪综指周二缩量微收升，脱离近两个月盘中新低。分析师指出，昨日大盘劲挫近3%并创下八个半月最大跌幅，场内短期做空动能已基本消化，今日大多个股价格逐步企稳，大盘小幅震荡。

沪综指.SSEC收报2,001.157点，升2.092点或0.10%，日低为1,985.599点，为1月20日以来的最低。上证A股今日成交额767亿元人民币，较上日的948亿元减近两成。

“昨天大盘跌得有点过分了，毕竟宏观数据不理想已基本成共识，对投资人的心理冲击不至于会那么大，今天算是一个修正。”华泰证券分析师周林指出，预计短期内大盘还会围绕2,000点延续震荡走势。

沪深300指数.CSI300收报2,108.661点，升0.52%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,085.8点，涨0.7%，成交773,108手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐