沪综指微收升脱离近两月新低 短期做空动能基本消化

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海3月11日 -中国股市沪综指周二缩量微收升，脱离近两个月盘中新低。分析师指出，昨日大盘劲挫近3%并创下八个半月最大跌幅，场内短期做空动能已基本消化，今日大多个股价格逐步企稳，大盘小幅震荡。
沪综指.SSEC收报2,001.157点，升2.092点或0.10%，日低为1,985.599点，为1月20日以来的最低。上证A股今日成交额767亿元人民币，较上日的948亿元减近两成。
“昨天大盘跌得有点过分了，毕竟宏观数据不理想已基本成共识，对投资人的心理冲击不至于会那么大，今天算是一个修正。”华泰证券分析师周林指出，预计短期内大盘还会围绕2,000点延续震荡走势。
沪深300指数.CSI300收报2,108.661点，升0.52%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,085.8点，涨0.7%，成交773,108手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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