沪综指微收升脱离近两月新低 短期做空动能基本消化

路透上海3月11日 -中国股市沪综指周二缩量微收升，脱离近两个月盘中新低。分析师指出，昨日大盘劲挫近3%并创下八个半月最大跌幅，场内短期做空动能已基本消化，今日大多个股价格逐步企稳，大盘小幅震荡。

沪综指.SSEC收报2,001.157点，升2.092点或0.10%，日低为1,985.599点，为1月20日以来的最低。上证A股今日成交额767亿元人民币，较上日的948亿元减近两成。

“昨天大盘跌得有点过分了，毕竟宏观数据不理想已基本成共识，对投资人的心理冲击不至于会那么大，今天算是一个修正。”华泰证券分析师周林指出，预计短期内大盘还会围绕2,000点延续震荡走势。