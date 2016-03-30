中国新三板分层实施细则已拟定完成 分层将于5月初实施--副总

路透上海3月30日 - 据中国证券报周三报导，全国股转公司（新三板）副总经理隋强昨日透露，新三板挂牌公司分层实施细则已经拟定完成，配套技术系统开发正在推进，分层将于5月初正式实施。

他还表示，新三板交易制度的完善方案正在制定，将在现有制度框架中进行深入挖掘，具体包括改革协议转让、引入价格竞争、优化做市转让交易、建立健全盘后大宗交易、非交易过户制度等。同时，将积极化解长期资金入市的障碍。

据隋强介绍，下一步新三板市场要着力推动多项工作。第一，实施内部分层。新三板市场的分层将按照“多层次、分步走”的原则，先分两层。新三板市场分层本身不是目标，而在于提供监管、服务等方面的差异化制度供给。

他说，目前市场对新三板分层的理解存在误区，一些中介机构引导企业对标分层标准时有误导嫌疑。在看待分层标准时，要理性客观、顺其自然、审慎客观，既要看差异化的分层标准，更要看共同标准；既要看准入标准，更要看维持标准；既要看所有指标中的鼓励性指标，更要看监管负面清单指标。

全国中小企业股转系统去年11月发布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。创新层拟设置三套并行标准，筛选出市场关注的不同类型公司。第二，优化市场服务和管理，包括细化、完善挂牌准入条件，制定准入负面清单制度。在股票发行方面，设置募集资金负面清单制度，引入授权发行制度，推出资产支持证券等。第三是多措并举提升市场运行效率，在改进新三板市场流动性、提升市场运行效率时，必须综合考量新三板市场发展阶段，以及交易制度、投资者结构等因素。（完）