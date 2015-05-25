沪综指早盘放量收涨2.3% 权重股带动大盘向上突破

路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收涨2.3%。分析师指出，早盘市场承接上周五走势继续大幅上攻，权重股整体表现较好，对指数带动作用较大。受周末消息面影响，个股加剧分化，军工、船舶、非银板块表现较好，创业部分板个股出现回落调整。

沪综指.SSEC早盘收报4,765.89点，涨108.89点或2.32%，上证A股今日上午成交6,184亿元人民币，上日全天为9,988亿元。

“其实我们从上周的盘面已经看出来，市场向上突破的意愿已经出来，但这种突破更多的是以权重股带动的。”方正证券分析师陈敏指出。

他认为，周末监管层打击市场操纵行为的消息，导致今日部分创业板小盘股出现调整。而中港基金互认打开了外围资本市场与A股的通道，对市场偏利好。

另外，周五监管层下发新一批新股发行批文，但目前增加新股供给调整市场节奏的方式相对温和，对市场影响有限。

中国证监会周五再次针对六类市场操纵行为部署专项行动，共涉及12起异常交易类案件，主要针对市场反映强烈的新型操纵行为。下一步证监会将加大上市公司信息披露和异常交易行为的综合比对筛查分析力度，深入挖掘市场操纵的线索，不断加大打击力度。

在中国证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二（6月2日）和下周三。

中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，中国证监会与香港证监会周五签署开展基金互认的监管合作备忘录。中国证监会同时发布香港基金互认管理暂行规定，自7月1日起施行，并称基金互认有利于吸引境外资金进入内地资本市场。

中国重工(601989.SS)早盘收涨8.01%，全通教育(300359.SZ)、二三四五(002195.SZ)则收报跌停。

沪深300指数早盘收报5,051.83点，涨2.03%。（完）

(发稿 张晓翀；审校)

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