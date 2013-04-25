沪综指震荡收低 地产等权重股领跌

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周四震荡收低，盘中多空围绕2,200点的争夺愈演愈烈，地产等权重股再度领跌拖累大盘最终下行。分析人士称，当前经济基本面尚未稳固，投资者心态不稳，预计短线大盘还将在年线附近震荡，并最终选择方向。
沪综指.SSEC收报2,199.307点，跌19.011点或0.86%，日低为2,191.848。上海A股今日成交额为842亿元人民币，上日为788亿元。
山西证券分析师杜亮称，“短期2,200点争夺战目前看来空方略占上风，未来可能继续维持弱势调整，调整中枢或移至2,200下方。”
他并建议投资者适当规避调整风险，等市场企稳后再考虑进入。
今日银行、地产等板块行情反复更加明显，建材跌幅最大，沪市地产类指数.SSEP收挫1.92%。
沪深300指数.CSI300收跌1.11%，报2,467.875点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,463.0点，跌1.01%，成交930,804手。（完）
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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