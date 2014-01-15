沪综指小幅收低 银行股全线下跌

路透北京1月15日 -中国股市沪综指周三小幅收低。分析师表示，今日公布的金融数据基本符合预期，但银行股出现全线下跌，对大盘造成拖累，料短期大盘仍维持调整走势。

沪综指.SSEC收报2,023.348点，跌3.494点或0.17%，上证A股今日成交额577亿元人民币，上日为566亿元。

“银行存贷比压力比较大，流动性还是紧。”西南证券首席宏观分析师张仕元称。

央行周三公布数据，去年12月新增人民币贷款4,825亿元，；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%，高于央行年初设定的增长13%的目标。

此外，中诚30亿元矿产信托面临兑付大限且不容乐观，引发市场对于金融体系信用违约事件的担忧，工行因代销上述信托产品而备受关注。

华创证券策略分析师胡国鹏表示，信托行业近年资产规模增长过快，其项目集中于房地产行业和资源行业，目前相关行业的不景气引发市场对信托行业的刚性兑付问题的担忧。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.99%，走势弱于大盘；工商银行(601398.SS)收跌1.7%至3.46元，创逾15个月收盘新低。

沪深300指数.CSI300收报2,208.941点，跌0.18%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,214.8点，涨0.05%，成交500,388手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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