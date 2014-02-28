《A股技术分析》：中国股市沪综指料反复下试2000点

作者 曾祥进

路透北京2月28日 -中国股市沪综指.SSEC本周明显下挫，彻底扭转此前的反弹走势，重新步入新一轮短中期跌势。技术面显示，短期指标超卖状态并不严重，沪指受权重股支撑使得其与深圳成份指数出现背离，后市有反复下试2,000点及前期低点1,984点的需要，随后受两会维稳要求，可能围绕2,000点呈弱势反弹震荡行情。

中线看，股指再度受中长期下跌通道上轨压制回落，后市有望打开下跌空间，并指向1,800点。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/kuf37v)

本周大盘快速下跌，后半周反弹亦主要为权重股护盘导致股指虚涨所致，目前股指已跌破主要短期均线，技术面呈现明确弱势，2,060点上方压力重重，而下档仍有前期跳空缺口2,008点和前期低点1,984点的双重吸引，料大盘将反复震荡下跌，考验该两位置，随后受两会维稳要求止跌寻求弱势反弹。

技术指标方面，随机指标(KDJ、相对强弱指标（RSI）持续下行刚刚接近超卖区，指数平滑异同平均线（MACD）进入负值区域但离前期低点距离尚远，显示短期技术面仍有下跌空间，在再度跌破2,000点前，大盘难有持续性的反弹走势。

此外，大盘本周运行轨迹显示跌势凌厉，短线的震荡以及若两会期间行政维稳，只会为大盘积累更大下跌动量，从浪型看，沪指在2,000点附近的震荡可视为新一轮跌势行情中的第2浪整理，第3浪的下跌料轻松跌破前低并指向下一个目标1,849点。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/muf37v)

沪综指今日收周月两线，周线图呈现出反弹终结，并形成向下突破型缺口的特征，大盘再度下破5周和10周均线，进一步弱化了前期低点的支撑，中线角度看去年低点1,849点之上已无险可守，料震荡下跌为大盘后市运行主基调。

月线图方面，两年半以来最大长上影显示，中长期下跌通道上轨的技术压力开始加大释放力度，其后再次出现月线级别下跌的可能性甚高，而各条月线在汇聚后即将出现向下发散，将使得大盘受压程度上升，通道内的下跌仍将持续。（完）

(审校 张喜良)

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