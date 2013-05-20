沪综指收升 权重和题材股走强

中国3月以美元计价出口同比增16.4% 进口同比增20.3%--海关
路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。
路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周一连续第四日收升，并创下近两个月收盘新高，成交金额亦创近两个半月最大，题材及权重股联袂上攻。分析师指出，大盘股补跌，小盘股续活跃是市场持续走升的主要原因。随着投资者热情凝聚，短线大盘料继续向好。
沪综指.SSEC收报2,299.986点，涨17.116点或0.75%，此前收盘高位为3月27日的2,301.259点。上周该指数累计上涨1.6%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,285亿元人民币，上周五为1,109亿元。前次最大成交金额为3月4日的1,425亿元。
“小盘股带来的人气惯性还会带动题材股继续活跃，权重股受市场转暖提振亦有所好转。”大同证券高级投资顾问刘云峰认为，“近期成交活跃显示市场参与度提高，投资者热情料将支持短线大盘走好。”
他并预计，2,350点将是沪指短线上扬第一目标点位。
上证180金融指数.SSE180FI今日收盘涨1.22%。深圳创业板综合指数.CHINEXTC亦大涨2.84%。
中航重机(600765.SS)收报涨停至18.10元。
沪深300指数.CSI300收涨0.68%，报2,609.607点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,594.0点，涨0.71%，成交682,739手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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