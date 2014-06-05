沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势 个股普现反弹

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周四缩量收涨，结束此前连续四日下跌，今日个股普现反弹，但板块分化格局依旧明显。分析师指出，短期影响市场的因素尚未有明显改变，大盘整体仍将呈箱体震荡走势。
沪综指.SSEC收报2,040.878点，涨16.044点或0.79%，此前最大涨幅为5月21日的0.84%；上证A股今日成交额563亿元人民币，上日为574亿元。
“主板箱体震荡，（深市小盘）成长股弹性更明显。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他并表示，影响权重股走势的主要因素是经济数据、企业盈利和流动性状况，其短期难以改善的情况下，权重股仍将维持箱体震荡格局，而深市小盘个股的弹性在反弹中更为明显。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金730亿元，连续四周净投放。
深市创业板指数<R .CHINEXTTR>收盘上涨2.555%，涨幅明显大于沪综指，多只中小板和创业板个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报2,150.602点，涨1.05%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,153.6点，涨1.53%，成交592,644手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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