沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势 个股普现反弹

沪综指.SSEC收报2,040.878点，涨16.044点或0.79%，此前最大涨幅为5月21日的0.84%；上证A股今日成交额563亿元人民币，上日为574亿元。

他并表示，影响权重股走势的主要因素是经济数据、企业盈利和流动性状况，其短期难以改善的情况下，权重股仍将维持箱体震荡格局，而深市小盘个股的弹性在反弹中更为明显。