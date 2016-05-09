沪综指收跌2.8%至两个月新低 重组概念降温及宽松预期落空

路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌2.8%，创近两个月收盘新低。分析师指出，上周五证监会关于中概股回归的表态，令重组概念股炒作迅速降温；而人民日报引述权威人士的评论，致流动性进一步宽松预期落空。双重利空打击下，大盘逐级走低，尾市才稍有反抽。

沪综指.SSEC收报2,832.113点，大跌81.135点或2.79%，此前收盘低点为3月11日的2,810.31点；上证A股今日成交1,882亿元人民币，较上日的2,336亿元减两成。

“炒概念不让炒了，业绩股又做不动，大盘自然就往下走了。”东北证券分析师沈正阳指出，人民日报的评论，让大家清醒认识到降准等宽松货币政策近阶段难再出现，投资者需要对加杠杆预期做出修正。

他说，大盘连续两天大幅下跌，短期跌幅较大，明日或会有小幅反弹。

针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会上周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

前期热炒的资源股今日亦大幅回落，创兴资源(600193.SS)、驰宏锌锗(600497.SS)、西山煤电(000983.SZ)等均收在跌停位。

沪深300指数.CSI300收报3,065.62点，跌2.07%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,022.0点，跌3.08%，成交16,087手。130亿元额度的沪股通净卖出1.12亿元。（完）