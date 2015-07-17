沪综指收升3.5% 中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周五收升3.5%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，大盘稳步上扬运行平稳，中证金获2万亿授信规模的消息提振投资者信心。但今日蓝筹股走势低迷，中小盘个股则交投活跃。若后市能够放量，反弹有望继续进行。

沪综指.SSEC收报3,957.352点，涨134.176点或3.51%。本周累计上涨2.1%。上证A股今日成交5,882亿元人民币，上日为5,648亿元。创业板指收涨5.95%。

中信建投分析师安尉认为，在证监会重申对场外配资的监管是中长期规划之后，大盘整体量能就开始萎缩了，这会造成两个影响：一是大家观察市场会“失真”，二是个股分化将成为新常态。

从消息面看，作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司获得充足“弹药”无疑大幅提振今日市场人气。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。

对此安尉认为，这则消息释放的信号是，大幅下跌的路径被封死了，系统性风险已经释放，给做多的投资者提振信心。

万联证券分析师沈赟认为，今天指数主要是靠创业板和中小板拉起来的，反映出多头对后市看法仍不确定、用小票抢反弹的一种心态。

虽然周五为期指交割日，但市场并未出现“多空大战”，沈赟认为这主要是因为主力席位昨日基本完成移仓换月，今日进入交割的持仓量并不大所致。

中金所数据显示，截至16日收盘，中证500、沪深300和上证50期指交割合约的持仓量分别为1,828手、8,908手和4,320手，总体规模和风险都很有限。

从板块看，今日航空、信息安全和军工板块涨幅居前，中国卫星(600118.SS)等收报涨停。创业板中掌趣科技(300315.SZ)、机器人(300024.SZ)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,151.50点，涨3.86%；沪深300指数期货主力8月合约收报4,091.2点，涨6.93%，成交1,951,324手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.98亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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