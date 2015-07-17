沪综指收升3.5% 中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周五收升3.5%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，大盘稳步上扬运行平稳，中证金获2万亿授信规模的消息提振投资者信心。但今日蓝筹股走势低迷，中小盘个股则交投活跃。若后市能够放量，反弹有望继续进行。
沪综指.SSEC收报3,957.352点，涨134.176点或3.51%。本周累计上涨2.1%。上证A股今日成交5,882亿元人民币，上日为5,648亿元。创业板指收涨5.95%。
中信建投分析师安尉认为，在证监会重申对场外配资的监管是中长期规划之后，大盘整体量能就开始萎缩了，这会造成两个影响：一是大家观察市场会“失真”，二是个股分化将成为新常态。
从消息面看，作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司获得充足“弹药”无疑大幅提振今日市场人气。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。
对此安尉认为，这则消息释放的信号是，大幅下跌的路径被封死了，系统性风险已经释放，给做多的投资者提振信心。
万联证券分析师沈赟认为，今天指数主要是靠创业板和中小板拉起来的，反映出多头对后市看法仍不确定、用小票抢反弹的一种心态。
虽然周五为期指交割日，但市场并未出现“多空大战”，沈赟认为这主要是因为主力席位昨日基本完成移仓换月，今日进入交割的持仓量并不大所致。
中金所数据显示，截至16日收盘，中证500、沪深300和上证50期指交割合约的持仓量分别为1,828手、8,908手和4,320手，总体规模和风险都很有限。
从板块看，今日航空、信息安全和军工板块涨幅居前，中国卫星(600118.SS)等收报涨停。创业板中掌趣科技(300315.SZ)、机器人(300024.SZ)收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,151.50点，涨3.86%；沪深300指数期货主力8月合约收报4,091.2点，涨6.93%，成交1,951,324手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.98亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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