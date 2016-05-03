沪综指收涨1.8%创一个月最大单日涨幅 管理层表态提振市场信心

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%。分析师指出，节前管理层对股市的正面表态提振市场信心，同时4月PMI数据显示经济仍在扩张区间，今日大盘出现反弹，成交量有所放大，酒类板块领涨大盘。
沪综指.SSEC收报2,992.64点，涨54.32点或1.85%；上证A股今日成交1,954亿元人民币，上日为1,283亿元。
“今天酒类（股）领涨大盘。”方正证券策略分析师陈敏表示，“特别是高端酒类的业绩在进一步好转，再叠加上通胀的因素它的上涨还是有一定逻辑。”
他并认为，近期市场已持续下跌到关键点位，此前市场担忧的信用违约进而引发流动性危机目前有所缓解，预计此次经济回暖仍可持续一段时间。另外政治局的表态凸显中国转型时期股市的战略地位，各方面因素导致股指在目前位置难以继续下跌。
中国国家主席习近平周五在中共中央政治局上的讲话指出，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多；要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。
财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。
口子窖(603589.SS)、山西汾酒(600809.SS)、迎驾贡酒(603198.SS)、金种子酒(600199.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,213.54点，涨1.8%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,200点，涨2.2%，成交17,112手。130亿元额度的沪股通净买入10.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。