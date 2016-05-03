沪综指收涨1.8%创一个月最大单日涨幅 管理层表态提振市场信心

路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%。分析师指出，节前管理层对股市的正面表态提振市场信心，同时4月PMI数据显示经济仍在扩张区间，今日大盘出现反弹，成交量有所放大，酒类板块领涨大盘。

沪综指.SSEC收报2,992.64点，涨54.32点或1.85%；上证A股今日成交1,954亿元人民币，上日为1,283亿元。

“今天酒类（股）领涨大盘。”方正证券策略分析师陈敏表示，“特别是高端酒类的业绩在进一步好转，再叠加上通胀的因素它的上涨还是有一定逻辑。”

他并认为，近期市场已持续下跌到关键点位，此前市场担忧的信用违约进而引发流动性危机目前有所缓解，预计此次经济回暖仍可持续一段时间。另外政治局的表态凸显中国转型时期股市的战略地位，各方面因素导致股指在目前位置难以继续下跌。

中国国家主席习近平周五在中共中央政治局上的讲话指出，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多；要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。

财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。

口子窖(603589.SS)、山西汾酒(600809.SS)、迎驾贡酒(603198.SS)、金种子酒(600199.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,213.54点，涨1.8%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,200点，涨2.2%，成交17,112手。130亿元额度的沪股通净买入10.8亿元。（完）