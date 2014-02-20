新三板8月份推出做市商制度 企业挂牌审核过程全公开

路透北京2月20日 -自中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)去年底向全国扩容后，股转公司董事长杨晓嘉周四表示，今年8月份将正式推出做市商制度，而且将会对全部企业挂牌审核过程进行公开，但市场普遍关心的转板机制建设仍在研究过程中。

她并表示，“新三板”今年将主要建设与市场创新相配套的制度，重点是配套落实融资工具创新、市场体系创新、转板机制建设以及做市商上线的制度以及评估完善现行制度规则体系。

“我们准备将全流程都统统挂到网上去，甚至包括我们的审核情况，我们的审核员，我们还要请市场人士定期到我们这点评。”杨晓嘉表示。

截至日前，在“新三板”挂牌的公司家数已经增至642家，市场累计发行次数共计134次，114家挂牌企业实现融资，融资总额为37.80亿元人民币。

但作为新兴市场，“新三板”流动性仍显不足。据统计，目前市场的自然人投资者仍以挂牌公司的既有股东为主。为提高流动性，股转公司正与证券公司等金融机构合力推出面向普通投资者的定向及组合产品。

交易方面，截至周三(19日)止，今年“新三板”合计成交2.64亿元，占2013年全年成交金额的32.4%。2013年市场合计成交2.02亿股，成交金额8.14亿元。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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