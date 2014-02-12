沪综指连四日收升再创逾一个月新高

路透北京2月12日 -中国股市沪综指周三连四日收升，并续创逾一个月新高，但连续大涨后整体呈现震荡整理走势。虽然1月外贸数据强劲对市场影响有限，但投资者对政策性板块行情较为乐观的预期仍拓展大盘上行空间。分析师指出，当前主流仍是以新兴产业和政策预期为主的结构性行情。