沪综指收盘小涨 技术性反弹力度有限市场观望气氛浓厚

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收盘小涨。分析师指出，大盘连续两天大跌后昨日趋稳，恐慌气氛有所缓解，而隔夜美股大涨，刺激大盘今日出现技术性反弹，但市场观望气氛仍浓厚，股指反弹力度较弱。
沪综指.SSEC收报2,837.037点，涨4.446点或0.16%，上周五和周一沪综指分别下跌2.82%和2.79%；上证A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,283亿元。
“今天就是一个技术性反弹，但是没人跟。目前大家对政策面都没看懂，需要时间来消化。”银河证券分析师任承德认为，短期内大盘将维持弱势震荡。
自人民日报刊登权威人士评论后，不少投资界人士都感觉基本面和政策面的基调已发生变化，很难预测股市未来走势。一位券商副总指出，“现在政策预期很不明朗，股市本来就是政策市，你还怎么做，股市最怕的就是不确定性，所以上策就是先退出来看看。”
人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。
诺亚财富研究与发展中心最新报告认为，中国经济增速放缓要到2018-2019年才会真正触底，股市短期利空多于利多，预计波动将会加大。
今日壳概念板块继续大面积跌停，小盘股跌幅亦居前，创业板指数收跌0.94%。
沪深300指数.CSI300收报3,082.81点，涨0.45%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,052.4点，涨0.34%，成交14,667手。130亿元额度的沪股通净卖出2.00亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。