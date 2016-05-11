沪综指收盘小涨 技术性反弹力度有限市场观望气氛浓厚

路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收盘小涨。分析师指出，大盘连续两天大跌后昨日趋稳，恐慌气氛有所缓解，而隔夜美股大涨，刺激大盘今日出现技术性反弹，但市场观望气氛仍浓厚，股指反弹力度较弱。

沪综指.SSEC收报2,837.037点，涨4.446点或0.16%，上周五和周一沪综指分别下跌2.82%和2.79%；上证A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,283亿元。

“今天就是一个技术性反弹，但是没人跟。目前大家对政策面都没看懂，需要时间来消化。”银河证券分析师任承德认为，短期内大盘将维持弱势震荡。

自人民日报刊登权威人士评论后，不少投资界人士都感觉基本面和政策面的基调已发生变化，很难预测股市未来走势。一位券商副总指出，“现在政策预期很不明朗，股市本来就是政策市，你还怎么做，股市最怕的就是不确定性，所以上策就是先退出来看看。”

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。

诺亚财富研究与发展中心最新报告认为，中国经济增速放缓要到2018-2019年才会真正触底，股市短期利空多于利多，预计波动将会加大。

今日壳概念板块继续大面积跌停，小盘股跌幅亦居前，创业板指数收跌0.94%。

沪深300指数.CSI300收报3,082.81点，涨0.45%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,052.4点，涨0.34%，成交14,667手。130亿元额度的沪股通净卖出2.00亿元。（完）