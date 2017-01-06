《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限

《张旭专栏》从三因子模型看中国债券的违约风险
5月15日，12川煤炭MTN1没能成功兑付，在债券违约历史上又增添了一笔。比起不痛不痒地点评川煤炭违约的原因，我们更愿意去反思过往违约案例的深层次原因，以便对未来信用风险的判断更为敏锐。
作者 曾祥进
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指.SSEC本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/2jhJXQf
沪综指本周持续震荡反弹，在3,170点附近受阻于30日均线压力有所回落，目前半年线支撑的有效性已获得证实，但反弹乏量以及权重股做市迹象偏浓，显示短线仍属存量资金主导的技术性反弹，暂难拓展更多空间，大盘将在3,100点之上持续震荡，对底部进行反复巩固。
短期技术指标方面，KDJ低位上扬，MACD低位金叉回升，逐渐转为短多格局，布林通道则出现收缩，显示大盘将进入窄幅震荡，而量能始终未见明显放大意味做多力量有限，短期内难有持续反弹空间。
较长期走势(月线图): reut.rs/2jhHup4
沪综指本周收出六周来最大周涨幅，3,100点支撑有效性得以验证，同时五月均线亦缓慢上行支撑大盘。中线看，一方面股指难以有效下破3,100点并演化为空头市场；另一方面，3,170点附近同时为短期和中期技术压力汇聚位置，大盘上下均不易，很难出现明确的方向性突破，料将在3,100-3,200点进行较长时间区间震荡，以积蓄动能。（完）
(审校 张喜良)
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