沪综指低位震荡 为短线反弹蓄势

作者 曾祥进

路透北京4月3日 - 中国股市沪综指.SSEC本周仅三个交易日，整体维持低位震荡走势。消息面相对清淡，清明节前投资者保持谨慎，盘中多次反弹明显乏力，而2,220点附近的技术性支撑仍然有效。但对于本周国内出现的H7N9禽流感疫情，其发展态势将对未来市场情绪构成微妙影响。

以下为沪综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图):(here)

沪综指本周三个交易日均呈现小跌走势。受五日移动平均线下压作用，股指盘中多次反弹冲高均无功而返，导致重心持续小幅下移，并不断削弱2,220-2,230点的短中期支撑。目前，沪指短期均线系统已构成完整的空头排列，市场人气趋淡，2,300点附近已是压力重重，将制约未来大盘走势；而2,220点虽然盘中一度被击穿，但技术支撑意义仍存，且目前年线正处于2,216点附近，亦对大盘构成短期支撑。

技术指标方面，日KDJ(随机指标)已进入超卖区域，但RSI(相对强弱指数)尚接近超卖区，MACD(指数平滑异同移动平均线)继续向淡走低。由于各项指标超卖程度尚浅，大盘反弹动力仍显有限。整体看，当前的震荡仍属蓄势，以便为大盘短线出现更具力度和延续性的反弹进一步优化技术条件。

本周三个交易日沪A股成交金额均在800亿元以下，较前期减少一个能量层级，显示市场观望气氛占据上风。成交量的放大程度，将决定未来大盘的反弹高度。

较长期走势(周线图):(here)

本周沪指收小阴周K线，且上影线幅度未及上周大阴线的三分之一，多方力量仍弱，10周均线已开始掉头下落，目前处于2,320点附近，未来会继续向2,300点靠拢，均线系统显示该点位亦成为中线的一个关键压力位；而下方的20周以及30周均线虽然继续上行，但对大盘的支撑作用也在持续削弱，多头需要有力度的反击以改善中线走势开始向淡的技术信号。

周线技术指标方面，周MACD正式出现死叉，RSI和KDJ则继续缓慢下行，未能出现任何改善迹象，周线级别调整仍在持续，而上周提到的周布林通道中轨2,230点附近被小幅击穿，除非大盘在未来两周迅速收复该中轨(下周将上移至2,240上方)，否则二季度大盘走势将面临不太妙的形势。(完)

(审校 张喜良)

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