中国股市沪综指正打开更大下跌空间

作者/曾祥进

路透北京4月26日 - 中国股市沪综指.SSEC本周受阻于2月以来形成的下跌通道上轨后，反弹随之结束并震荡回落。多头在年线附近几番护盘争持，终仍未能扭转颓势，大盘重心再度下移，尤其是年线的再次下破更进一步加剧市场悲观预期；大盘中线形势更趋恶化，未来更大下跌空间正在打开。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/hyr67t)

沪综指年线目前位于2,209点，较上周小幅下移，5、10、20日均线亦汇集于2,204-2,214点的狭窄区间，市场短中期平均持仓成本十分接近，一旦下跌预期形成，大盘将出现争先抢后出逃的多杀多局面。

本周股指仍运行于2月份回落以来形成的下跌通道内，并重新逼近下轨，目前下轨正在下移并逐渐远离2,165点的前期低点，其意味着，该点位二次支撑的力度已大为削弱，未来股指的下跌空间逐步打开。

从技术指标看，日KDJ(随机指标)RSI(相对强弱指数)在回到中值区域后均再度形成死叉回落，MACD(指数平滑异同移动平均线)红柱缩短，显示在超卖状态得以改善后，各技术指标再度具备了下行空间。大盘的下跌短期内亦不再受到技术指标的反制，新一轮跌势正在展开。

本周沪市成交量较上周有所放大，但多空拉锯之后重心明显偏向空方，量能性质呈现消极状态，而周五的快速缩量将导致5日均量可能短期内再度下破10日均量线。量能指标再度走弱意味人气趋散，亦对大盘形成压力。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kyr67t)

本周沪指收出中阴线，并将上周中阳线全部吞吃，显示从中线角度看，上周的反弹为多头陷阱，已将追高进场资金全部绞杀。目前5周均线持续保持下移，对股指形成压制，下周该线将到达2,200-2,210区域。最近四周以来，股指在2,200-2,250之间的反复拉锯和震荡，最终或以多头失败告终，该区域已演化为中线重大压力区域。

沪指收盘并已跌破30周均线(本周位于2,196点)这一重要中线技术位，今日股指并收月线，2,170-2,180点作为月线多头的最后一道屏障亦再度受到考验。从中线来看，短期内若无出现改变大盘走势的重大基本面利好，上述位置跌破的可能性极大，且随后将无险可守，大盘中线下跌目标将指向去年低点1,949点。

技术指标方面，周RSI，KDJ，MACD三大技术指标继续呈现弱势，DX(趋向指标)继续上行，意味着一个与周阴线指向相同的一个下跌趋势正持续发展中，而平行线差指标(DMA)高位死叉后继续下行，暗示后市仍有较大的调整时间和空间。(完)

(审校 张喜良)

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