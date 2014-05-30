《A股技术分析》沪综指有望在6月打破盘局

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京5月30日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周持续缩量震荡，下档的政策性护盘和上档的技术性压力令股指涨跌均乏空间。尽管当前市场观望情绪浓厚，但技术指标显示大盘在6月继续维持盘局恐无以为继。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/jyd79v)
沪指本周主要围绕30日均线震荡，在成交量未有明显放大支持下，突破动力显不足，目前短期各均线逐步汇聚于2,040点附近，在整体上压下托格局下，均线的多空转换变得过于频繁，指引作用不明显，股指盘局亦暂难打破。
短期技术指标多数仍在中值区域波动游走，无明确指向，惟日线和周线趋向指标均保持下行，显示大盘当前处于无趋势状态之中；不过两指标数值均已达到数年来低点，即将面临回升，届时盘局必打破并伴随股指展开一段明确的趋势性走势。
沪指型态演化方面则错综复杂，多空四个多月来的反复拉锯，令大小级别的双头和双底形态频繁转换，但都未能有效形成。2,050点附近的小双底颈线欲获得突破须伴随极大成交量能，而2,000点附近的双头颈线无量亦可被破，因此总体上空方仍占据优势。
较长期走势(月线图): (link.reuters.com/myd79v)
沪综指本月微涨0.6%，已连续四个月呈平行震荡，但收盘点位仍位于1月当月大跌后的收盘位置附近，显示中长期仍势弱。目前5月均线压制于2,040点附近，而10月线即将出现三个月来首次掉头向下，月线的空头格局在较长时期内仍将维系，大盘上涨面临极大难度。
技术指标方面，多数月线指标仍偏空，KDJ连续下行，处于1,880点的布林通道（BULL）下轨持续牵引股指，而月趋向指标已创历史新低，与日周趋向指标共振，预示6月份沪指震荡格局将无以为继，当月变盘的概率极大。
在整体成交量继续萎缩背景下，沪指中长期下跌通道上轨继续压制大盘。目前的政策性护盘从技术面角度看，实际上是想尝试以一种震荡平移的方式突破该压力线，而本次中国股市历史上时间最长的托底护盘能否成功，市场观望以待。（完）
(审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。