《A股技术分析》沪综指有望在6月打破盘局

图为上海一家券商机构内股票信息屏前坐着的一名投资者。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/jyd79v)

沪指本周主要围绕30日均线震荡，在成交量未有明显放大支持下，突破动力显不足，目前短期各均线逐步汇聚于2,040点附近，在整体上压下托格局下，均线的多空转换变得过于频繁，指引作用不明显，股指盘局亦暂难打破。

短期技术指标多数仍在中值区域波动游走，无明确指向，惟日线和周线趋向指标均保持下行，显示大盘当前处于无趋势状态之中；不过两指标数值均已达到数年来低点，即将面临回升，届时盘局必打破并伴随股指展开一段明确的趋势性走势。

沪指型态演化方面则错综复杂，多空四个多月来的反复拉锯，令大小级别的双头和双底形态频繁转换，但都未能有效形成。2,050点附近的小双底颈线欲获得突破须伴随极大成交量能，而2,000点附近的双头颈线无量亦可被破，因此总体上空方仍占据优势。

较长期走势(月线图): (link.reuters.com/myd79v)

沪综指本月微涨0.6%，已连续四个月呈平行震荡，但收盘点位仍位于1月当月大跌后的收盘位置附近，显示中长期仍势弱。目前5月均线压制于2,040点附近，而10月线即将出现三个月来首次掉头向下，月线的空头格局在较长时期内仍将维系，大盘上涨面临极大难度。

技术指标方面，多数月线指标仍偏空，KDJ连续下行，处于1,880点的布林通道（BULL）下轨持续牵引股指，而月趋向指标已创历史新低，与日周趋向指标共振，预示6月份沪指震荡格局将无以为继，当月变盘的概率极大。

在整体成交量继续萎缩背景下，沪指中长期下跌通道上轨继续压制大盘。目前的政策性护盘从技术面角度看，实际上是想尝试以一种震荡平移的方式突破该压力线，而本次中国股市历史上时间最长的托底护盘能否成功，市场观望以待。（完）

(审校 张喜良)

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