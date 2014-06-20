《A股技术分析》沪综指料再度下试政策底

路透北京6月20日 （作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周初段短暂拉升后即告连续回落，新股申购对大盘的实际压力迅速释放。技术面显示，在中长期关键位即年线处多方完败空方，此前暂获改善的短期均线系统和部分技术指标再度转空，成交量相对低迷则显示市场观望情绪仍重。

料短线沪指将再度下试2,000点一线的政策底，而在首批新股上市前后，政策维稳仍会不时出手，大盘或暂维持弱势震荡。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指周一承接上周升势冲高，但在接近年线2,092点不远处即遭遇极大技术压力，随后溃败连续下挫，并迅速失守所有短期均线，显示前周的试探性向上突破得不到市场响应而失败。

随后大盘再度逼近2,000点这一长达五个多月的政策底线，短线看，在首批新股正式上市前，管理层仍会不时出手维稳；而上方2,040-2,050点区域为前期箱型震荡高点区域，对股指反弹将形成有效压制。

短期技术指标多番拉锯后转而下行，在股指实质性价位出现有效突破以及成交量连续放大前，指导意义仍偏弱。

沪综指5月以来多空反复拉锯，在2,000点和2,050点间形成近似箱型震荡，上周的无量冲高证实为假突破，并导致卖压快速释放，而箱底位置2,000点处则续有支撑。不过这种弱平衡有望随着首批新股上市和其他批次新股的陆续发行逐渐被打破，跌破政策底后空方能量的释放可能会对大盘形成新一轮冲击。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周创两个月最大单周跌幅，将上周涨幅尽数抹除，收盘价则再一次回到八周来平均收盘位附近，同时收至5、10、20、30周均线之下。整体看，此前多头欲扭转中长期走势被动局面的努力无功而返。

技术指标方面，周MACD指标，KDJ指标继上周有所好转后未能延续向好趋势，股指对BULL线中轨的突破则无效，其下轨1,982点将开始牵引大盘，须重点关注的趋向指标在不断创出历史新低后本周转而上行，若一旦连续走高则提示中期下跌趋势将成立。

沪指本周形成的高点，从中长期走势图上看仍保持高点渐次下移的特征，显示中长期下跌通道继续有效，同时大盘低点顺势下移的技术面要求仍存在，若2,000点附近的政策性护盘失效或者终结，沪指中长期走势仍面临创新低可能。（完）

(审校 张喜良)

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