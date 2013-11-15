中国个股期权首次全市场测试今启动--报载

路透上海11月15日 -上海证券报周五报导称，上海证交所、中国结算上海分公司自今日起，组织全市场在全天候测试环境进行个股期权业务的专项测试。这是自个股期权启动以来，首次向全市场开放测试系统。另外，新版个股期权业务方案亦同时下发，投资者准入标准、做市商等多处有修改。

报导指出，专项测试主要内容涉及个股期权的各类业务，股票标的共有四只，为工商银行(601398.SS)、中国石油(601857.SS)、中国平安(601318.SS)、贵州茅台(600519.SS)；另有2只ETF，为上证50ETF、上证180ETF(510180.SS)。

测试模拟真实环境，除资金、标的券及期权是虚构的以外，客户信息、操作流程、清算交割等都与真实的个股期权交易相同，79家具备融资融券资格的证券公司都有可能参与测试。测试结果反馈对业务方案的进一步修订和完善具有重要影响，同时也为年底即将启动的向投资者开放的全真模拟系统的顺利推出夯实基础。

上证所下发的新版个股期权业务方案，较8月下发的初步方案有21处修改。例如在投资者准入标准为例。此前对机构投资者进入不设门槛，但在最新版本中新增开立条件：包括净资产不低于100万元人民币；持有沪市证券市值不低于100万元，或可用保证金不低于100万元；相关业务人员拥有个股期权模拟交易经历并通过考试等。

个人投资者的准入条件也作了“加减法”。例如，剔除了模拟交易时间需超过三个月，交易笔数在10笔以上；新增开户需超过6个月。此外开户条件也从具备两融或期货交易资格，“升级”为具有两融账户或一年以上的股指期货交易经验。

对于做市商制度，方案将做市商分为主做市商和一般做市商。主做市商承担双边持续报价、回应报价以及本所规定的其他义务。一般做市商承担回应报价及其他义务。同时，方案还明确做市商准入门槛，如主做市商最近六个月净资本持续不低于20亿元，一般做市商最近六个月净资本持续不低于10亿元等七项条件。

据报导，券商相关业务人士指出，本次个股期权业务方案以及相关业务指南等并非最终定稿，目前仍处于持续不断的修订之中。未来全市场测试环境开放，一些问题将随着券商展开持续测试而相继暴露，业务规则有望进一步修订、完善。

中国金融期货交易所已于上周五启动股指期权仿真交易，业内人士稍早透露，虽然上证所个股期权的准备工作起步较晚，但从进度上来看，最快明年上半年就有可能推出。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。