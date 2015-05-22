A股炽热内地过剩资金将流向香港 国企H股等受益--瑞银

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海5月22日 - 国际知名投行--瑞银旗下合券券商瑞银证券发布最新研报称，目前中国A股结构性泡沫明显，一个合理且可行的解决办法是，将国内过剩的资金引导至海外市场。在南下资金增多的情况下，港股市场上国企H股等将受益。
瑞银证券H股策略分析师陆文杰在报告中预计，未来6-12个月，预计中国监管当局将启动深港通、增加合格境内机构资者（QDII）额度、放松内地居民海外投资限制，鼓励与外国资产挂钩的交易所上市交易基金（ETF），并引导投资者关注海外市场的低估值。
以下是报告的主要观点：
管理A股泡沫任务艰巨
眼下A股的静态市盈率在26倍左右，而创业板市盈率高达105倍，如何引导“股市慢牛”是中国政府面临的一项艰巨任务。监管过严、或是不作为都可能导致严重后果。我们认为，一个合理且可行的解决办法是，将国内过剩的资金引导至海外市场。未来6-12个月，我们预计中国监管当局将启动深港通、增加QDII额度、放松内地居民海外投资限制，鼓励与外国资产挂钩的ETF，并引导投资者关注海外市场的低估值。
未来两三个季度可能有2000亿元资金流向香港 我们预计未来两三个季度内地公募基金和个人投资者将买入约2000亿元的港股。我们认为这笔资金将来自三方面：1 提高对现有QDII额度的使用（350亿元）；2 以新额度发行QDII产品（600亿元）；3 更积极的沪/深港通南向交易（1200亿元）。此外，过去两个月，私募和高净值个人投资者已先行将逾500亿元资金投向香港（主要投向“港A股”）。我们认为未来几个季度他们会加仓。
QDII-集资更容易, 对国企兴趣更高, 没有配置澳门股
2015年前四个月，国内公募基金共发行了5,370亿元的新产品（2014年全年为7,230亿元）。其中只有1%是QDII产品，但根据待发产品情况，这个比例在升高。上一次QDII募资额占比达到25%时是2007年，A股正处于泡沫中，政府力促跨境投资。根据最新披露的季报数据，整体看QDII基金在香港市场超配医疗保健、环境设备/清洁能源和券商股。在他们的重仓股中，国企股出现次数从2014年二季度的29次升至2015年1季度的44次。而从他们对澳门博彩股、香港银行或地产股的持有情况看，“独特性”股票并未受到QDII的青睐。
内地优势将令改革驱动的国企股和“港A股”获益
我们认为，2,000亿元人民币的内地资金不足以重塑规模达4万亿美元的香港股市的投资风格，但可能足以对某些个股产生巨大影响。鉴于内地投资者对催化剂事件的关注，我们认为H股受益者主要是改革驱动的国企股和“港A股”。 （完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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