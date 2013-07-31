沪综指收市小升 房地产股领涨

路透上海7月31日 - 中国股市沪综指周三继续小幅收升，房地产板块领涨。中共中央政治局昨日会议对下半年的政策基调并未发生明显变化，但针对房地产领域首次未提调控，而是表示要促进其健康发展，受此影响今日房地产股涨幅居前带动大盘继续走升。

沪综指.SSEC收报1,993.799点，涨3.735点，或0.19%。上海A股今日成交额为593亿元人民币，周二为661亿元。地产类指数.SSEP上涨2.14%。

“房地产板块还是受(政治局)会议的消息影响吧，没有提调控，中性偏积极一点，但从发改委领导的谈话来看，整体还是中性的基调，(房地产)的涨幅也回落了。”湘财证券分析师朱礼旭认为。

他并指出，近期市场整体还是一个偏空的行情，结构性的机会在一些受政策刺激的活跃板块，如节能环保，传媒及产能结构调整等。

从周二召开的中共中央政治局会议和党外人士座谈会传递的信息可以看出，中国政府的政策基调并没有发生变化，下半年料将继续坚持“宽财政、稳货币”主线，同时加快推进全方位经济改革。

而对于房地产调控，新领导层未有提及，并首次明确表示要促其平稳健康发展，这预示着未来房地产市场将更注重长效机制的建立，并使之回归正常。

发改委主任徐绍史亦在周三表示，中国下一步要建立房地产市场稳定健康发展的长效机制，促进房地产开发投资平稳增长.

沪深300指数.CSI300收涨0.17%，报2,193.021点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,174.8点，涨0.42%，成交865,109手。(完)

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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