沪综指早盘宽幅震荡收跌3.8% 降息降准后平仓盘持续涌出（更新版2）

(新增分析师评论和报价)

路透上海6月29日 - 在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开2.3%后即大幅震荡，早盘收跌3.8%。分析师指出，尽管降息降准利好有助于舒缓市场恐慌情绪，但融资盘早市抓紧机会平仓，大盘数次反弹皆无功而返，使得投资者信心颇受打击，大家均期待后续还有利好出现。

早盘收市时，沪综指.SSEC报4,035.477点，大跌157.397点或3.75%，早盘震荡幅度达265点；上海A股半日成交4,956亿元人民币，上日全天为7,824亿元。

“配资和信托计划的平仓盘很凶猛啊，后续应该还要出利好，否则挡不住这趋势。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他认为，沪综指4,000点左右是一个关键位置，若被轻松突破，将会引发新一轮融资平仓盘和基金赎回潮，“多杀多”情况将再现。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

东北证券分析师沈正阳亦表示，“挺过（融资平仓盘）这关后，大盘应能涨，这必须的，否则大盘就崩掉了，...有利好还不反弹，那以后也没机会了。”

从板块来看，前期被游资暴炒、亦是民间配资投入较集中的创业板面临较大压力，创业板指数P早盘收跌8.05%。沪深两市早盘收市时，有超过一千只A股跌停。

中金所三个期指品种走势出现分化，代表中小盘的中证500期指主力7月合约早盘收跌6.18%，沪深300期指7月主力合约跌2.55%；而以蓝筹股为成份股的上证50期指相对抗跌，7月主力合约小跌0.83%。

上周沪综指累计下跌6.37%，仅上周五该指数就下跌7.4%，当日沪深两市有两千多只A股跌停，仅58只个股上涨。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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