《A股技术分析》中国股市沪综指维稳行情料难持久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京3月7日 -中国股市沪综指.SSEC本周呈震荡走势，因两会召开，盘中屡现通过拉高权重股制造维稳反弹行情；不过技术面显示，2,060点之上短线解套压力巨大，大盘难以稳居其上，下跌动量逐渐积聚，两会下周四便告结束，此维稳行情料难持久。
而中线看，则具备下跌中继的技术特征，前期多个低点均将再受考验。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/jus47v)
本周初维稳主力通过拉高金融地产及石化等权重股，制造反弹行情，但随后K线组合重心渐次下移，显示市场主流仍以减仓出货为主，并导致下跌动量逐渐积聚。短期均线在2,060点之上继续形成威慑，而通过拉抬权重股扭曲股指的行为，日后必将遭到技术面的修正，料随着两会的渐趋结束，维稳震荡走势亦难持久，其后股指仍将选择下跌。
技术指标方面，随机指标（KDJ）、相对强弱指标（RSI）在中值区域震荡，无明确技术意义，指数平滑异同平均线（MACD）则几无回升，明显不支持股指反弹，动向指数(DX)亦保持下行，显示本周走势仍为震荡行情而非趋势性走势。
此外，大盘本周运行轨迹显示，其仍处于2月中旬下跌以来的第2浪平台整理，应谨防其结束之后3浪下跌带来的杀伤力。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kus47v)
沪综指本周收出带上下影线的近十字星线，期间反弹受阻于5周和10周均线，具备下跌中继的技术特征，同时连续两周的较长下影均由权重股拉升所致，显示中线仍将反复受到牵引走低，2,014、1,984乃至1,849点均将逐个下试。
随着近三周的震荡回落，此前逐渐被淡忘的双头型态仍需提及。目前来看，春节之后的本轮反弹走势，技术上仍可视为对该型态颈线的回抽确认，一旦股指下破前低1,984点，则双头型态有效性得以维持，大盘将继续朝其量度跌幅目标，以及中长期下跌通道下轨位置前进。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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