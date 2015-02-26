美军将领称中国潜艇数量超过美国

美国海军中将马洛伊（Joseph Mulloy）周三向美国国会议员表示，中国正在建造一些“相当惊人的潜艇”，目前拥有的柴油动力与核动力潜艇已超过美国，但马洛伊称中国潜艇的质量仍逊于美国。美国军方官员近几个月越来越直言不讳地谈及中国的军力发展，并出台重大举措，以在中国和俄罗斯军力迅速发展之际，继续确保美国的军事技术领先地位。路透