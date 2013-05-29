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中国财经 | 2013年 5月 29日 星期三 15:16 BJT

财政部：节能家电财政补贴政策6月1日到期停止执行

路透北京5月29日 - 中国财政部周三发布关于停止节能家电补贴推广政策的通知称，从2013年6月1日起，消费者购买包括空调等五类节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。

为扩大国内需求促进节能减排，2012年6月，中国采用财政补贴方式推广空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电，推广期暂定一年。

通知称，节能家电推广企业应尽快收集和整理产品生产、销售情况，及时将相关信息填报至“节能产品惠民工程信息系统”；同时编制年度补贴资金清算报告，报企业注册所在地财政、发展改革、工业和信息化主管部门审核后，于2013年6月30日前将逐级上报至财政部、发展改革委、工业和信息化部。

财政部、发展改革委、工业和信息化部将根据企业上报数据和相关审核情况，对补贴资金进行清算。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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