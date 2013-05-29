财政部：节能家电财政补贴政策6月1日到期停止执行

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京5月29日 - 中国财政部周三发布关于停止节能家电补贴推广政策的通知称，从2013年6月1日起，消费者购买包括空调等五类节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。
为扩大国内需求促进节能减排，2012年6月，中国采用财政补贴方式推广空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电，推广期暂定一年。
通知称，节能家电推广企业应尽快收集和整理产品生产、销售情况，及时将相关信息填报至“节能产品惠民工程信息系统”；同时编制年度补贴资金清算报告，报企业注册所在地财政、发展改革、工业和信息化主管部门审核后，于2013年6月30日前将逐级上报至财政部、发展改革委、工业和信息化部。
财政部、发展改革委、工业和信息化部将根据企业上报数据和相关审核情况，对补贴资金进行清算。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。