中国特使呼吁南北苏丹和平解决石油出口分歧

路透北京12月11日电---新华社周日报导称，中国政府非洲事务特别代表刘贵今就北南苏丹石油问题矛盾表示关切，敦促双方和平解决此事。

中国是苏丹石油主要消费国，并自南苏丹今年7月独立後与两国均保持良好关系。

新华社引述刘贵今在一篇声明中的话称："中方鼓励双方继续坚持和平选择，采取有效措施避免局势进一步升级，通过谈判妥善解决彼此分歧。"

刘贵今周六在喀土穆与苏丹第一副总统塔哈举行了会谈。此前，他访问了南苏丹首都朱巴(Juba)，并与包括总统马亚尔迪特(Salva Kiir Mayardit)在内的南苏丹官员进行了类似会谈。

石油对北南苏丹两国均十分重要，但他们未能就石油出口过境费达成一致。地处内陆的南苏丹在出口石油时必须通过苏丹领土。

苏丹威胁称，如果南苏丹不能支付其石油出口过境费，该国就要停止南苏丹过境苏丹的石油出口。

刘贵今表示："包括中国在内的国际社会各方对此深表关切。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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