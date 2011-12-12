中国特使呼吁南北苏丹和平解决石油出口分歧

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透北京12月11日电---新华社周日报导称，中国政府非洲事务特别代表刘贵今就北南苏丹石油问题矛盾表示关切，敦促双方和平解决此事。
中国是苏丹石油主要消费国，并自南苏丹今年7月独立後与两国均保持良好关系。
新华社引述刘贵今在一篇声明中的话称："中方鼓励双方继续坚持和平选择，采取有效措施避免局势进一步升级，通过谈判妥善解决彼此分歧。"
刘贵今周六在喀土穆与苏丹第一副总统塔哈举行了会谈。此前，他访问了南苏丹首都朱巴(Juba)，并与包括总统马亚尔迪特(Salva Kiir Mayardit)在内的南苏丹官员进行了类似会谈。
石油对北南苏丹两国均十分重要，但他们未能就石油出口过境费达成一致。地处内陆的南苏丹在出口石油时必须通过苏丹领土。
苏丹威胁称，如果南苏丹不能支付其石油出口过境费，该国就要停止南苏丹过境苏丹的石油出口。
刘贵今表示："包括中国在内的国际社会各方对此深表关切。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。