在苏丹被绑架的2名中国工程师获释

路透上海5月2日 - 新华社周五援引中国驻苏丹大使馆的说法称，日前在苏丹遭绑架的两名中国工程师已经获释。

这两名工程师是被苏丹达尔富尔地区反政府武装“正义与平等运动”绑架。

“被绑架的2名中国工程师成功获救，是中国驻苏丹大使馆和苏丹政府共同努力的结果，”新华社援引未具名消息人士的说法称。

中国媒体报道称，4月18日，达尔富尔的“正义与平等运动”袭击了位于苏丹西科尔多凡州的Kunar油田，绑架了三名工程师，其中有两人是中国人，另外一人是苏丹人。（完）

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