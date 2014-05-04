在苏丹被绑架的2名中国工程师获释

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海5月2日 - 新华社周五援引中国驻苏丹大使馆的说法称，日前在苏丹遭绑架的两名中国工程师已经获释。
这两名工程师是被苏丹达尔富尔地区反政府武装“正义与平等运动”绑架。
“被绑架的2名中国工程师成功获救，是中国驻苏丹大使馆和苏丹政府共同努力的结果，”新华社援引未具名消息人士的说法称。
中国媒体报道称，4月18日，达尔富尔的“正义与平等运动”袭击了位于苏丹西科尔多凡州的Kunar油田，绑架了三名工程师，其中有两人是中国人，另外一人是苏丹人。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：