联合国称中国向南苏丹派维和官兵日期尚未敲定

路透朱巴9月10日 - 联合国官员周三称，中国将在今年晚些时候向南苏丹派出700名维和官兵保护平民。

之前《华尔街日报》引述南苏丹总统发言人的话称，向南苏丹团结省（Unity）和上尼罗省（Upper Nile）运送一支中国步兵营的行动正在进行中，数日内将完成。

但联合国南苏丹特派团代理发言人Joe Contreras表示，中国派兵的日期和部署区域都尚未敲定。

Contreras还否认了关于维和官兵保护南苏丹工业基础设施的说法。中国是南苏丹石油业的最大投资方。

Contreras说：“据当前的授权和使命，哪都没说过会要求维和人员保护石油业设施。在特定情况下，我们的维和人员会根据要求保护石油业工人，但并非炼厂、输油管道或储油罐。”

当被问及中国向南苏丹增派维和官兵报导时，中国外交部发言人华春莹表示，中国参加任何一项维和行动，目的都是严格履行安理会的授权，和平解决冲突，促进发展和重建，维护地区和平与安全。

华春莹称：“中方愿继续加强对包括联合国驻南苏丹特派团在内的各项维和行动的支持，目前正同联合国秘书处保持密切沟通。”她补充道，目前中国在非洲有1,800余名维和人员。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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