联合国称中国向南苏丹派维和官兵日期尚未敲定

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路透朱巴9月10日 - 联合国官员周三称，中国将在今年晚些时候向南苏丹派出700名维和官兵保护平民。

之前《华尔街日报》引述南苏丹总统发言人的话称，向南苏丹团结省（Unity）和上尼罗省（Upper Nile）运送一支中国步兵营的行动正在进行中，数日内将完成。

但联合国南苏丹特派团代理发言人Joe Contreras表示，中国派兵的日期和部署区域都尚未敲定。

Contreras还否认了关于维和官兵保护南苏丹工业基础设施的说法。中国是南苏丹石油业的最大投资方。

Contreras说：“据当前的授权和使命，哪都没说过会要求维和人员保护石油业设施。在特定情况下，我们的维和人员会根据要求保护石油业工人，但并非炼厂、输油管道或储油罐。”

当被问及中国向南苏丹增派维和官兵报导时，中国外交部发言人华春莹表示，中国参加任何一项维和行动，目的都是严格履行安理会的授权，和平解决冲突，促进发展和重建，维护地区和平与安全。