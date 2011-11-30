中国敦促南北苏丹保障石油出口顺畅

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月29日电---中国周二敦促南北苏丹政府尽快解决石油过境费争端。中国是两国石油的主要购买国，上述争端导致苏丹阻止内陆国南苏丹出口石油。
南苏丹於今年7月9日脱离苏丹独立，尽管两国互怀敌意，但中国试图与两国均保持良好关系。
但中国的平衡之举面临考验。苏丹周一宣布，已停止南苏丹的石油出口，除非双方就过境费达成一致，此举加剧了南北苏丹石油争端。
分裂前的苏丹石油日产量约为50万桶，南苏丹占其中四分之三。石油是两国的经济命脉。
苏丹多数石油储量位於南苏丹，但南苏丹向中国等国家出口石油，需要经由北苏丹的石油管道和海港。
中国外交部发言人洪磊敦促两国政府避免石油供应出现中断。
洪磊在例行记者会上称："我们一贯认为保持石油正常生产对南北苏丹都非常重要。"
"希望双方继续保持冷静与克制，采取灵活务实的态度，尽快通过协商谈判解决彼此间分歧。"
"我们相信两国政府都将信守承诺，确保石油合作的稳定性、持续性，保护中方企业的合法利益和人员财产安全。"（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。