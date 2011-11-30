中国敦促南北苏丹保障石油出口顺畅

路透北京11月29日电---中国周二敦促南北苏丹政府尽快解决石油过境费争端。中国是两国石油的主要购买国，上述争端导致苏丹阻止内陆国南苏丹出口石油。

南苏丹於今年7月9日脱离苏丹独立，尽管两国互怀敌意，但中国试图与两国均保持良好关系。

但中国的平衡之举面临考验。苏丹周一宣布，已停止南苏丹的石油出口，除非双方就过境费达成一致，此举加剧了南北苏丹石油争端。

分裂前的苏丹石油日产量约为50万桶，南苏丹占其中四分之三。石油是两国的经济命脉。

苏丹多数石油储量位於南苏丹，但南苏丹向中国等国家出口石油，需要经由北苏丹的石油管道和海港。

中国外交部发言人洪磊敦促两国政府避免石油供应出现中断。

洪磊在例行记者会上称："我们一贯认为保持石油正常生产对南北苏丹都非常重要。"

"希望双方继续保持冷静与克制，采取灵活务实的态度，尽快通过协商谈判解决彼此间分歧。"

"我们相信两国政府都将信守承诺，确保石油合作的稳定性、持续性，保护中方企业的合法利益和人员财产安全。"（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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