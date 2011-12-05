中国将派特使斡旋南北苏丹石油纠纷

路透北京12月5日电---中国外交部发言人洪磊5日在北京表示，中国政府非洲事务特别代表刘贵今"近日将访问南北苏丹，就两国因石油问题产生的矛盾做劝和促谈工作"。

此举显示维护南北苏丹稳定对中国的重要性，南北苏丹分裂前石油日产量为50万桶，其中约四分之三销往中国。

"中方对南北苏丹间近来出现的紧张局势，特别是就石油等有关问题的谈判停滞不前表示关切，"洪磊称。

"我们希望双方采取冷静克制的态度，在互谅互让的基础上，通过协商谈判妥善解决有关分歧，维护南北苏丹和平大局。"

石油产业对南北苏丹都至关重要，南苏丹的石油必须通过北苏丹境内的输油管道运至港口後出口，但双方没有对运输费用达成共识。

北苏丹上周否认因运输费用问题暂停南苏丹石油出口，称扣留石油是因为南苏丹拖欠费用。

南苏丹石油部长随後表示，上周三至少100万桶原油仍被"扣留"在苏丹港。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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