中国将派特使斡旋南北苏丹石油纠纷

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月5日电---中国外交部发言人洪磊5日在北京表示，中国政府非洲事务特别代表刘贵今"近日将访问南北苏丹，就两国因石油问题产生的矛盾做劝和促谈工作"。
此举显示维护南北苏丹稳定对中国的重要性，南北苏丹分裂前石油日产量为50万桶，其中约四分之三销往中国。
"中方对南北苏丹间近来出现的紧张局势，特别是就石油等有关问题的谈判停滞不前表示关切，"洪磊称。
"我们希望双方采取冷静克制的态度，在互谅互让的基础上，通过协商谈判妥善解决有关分歧，维护南北苏丹和平大局。"
石油产业对南北苏丹都至关重要，南苏丹的石油必须通过北苏丹境内的输油管道运至港口後出口，但双方没有对运输费用达成共识。
北苏丹上周否认因运输费用问题暂停南苏丹石油出口，称扣留石油是因为南苏丹拖欠费用。
南苏丹石油部长随後表示，上周三至少100万桶原油仍被"扣留"在苏丹港。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。