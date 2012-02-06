苏丹反政府武装在“寻求途径”释放中国人质

路透北京2月4日电---新华社报导，苏丹反政府武装称，寻求释放29名中国人质的途径。此前苏丹政府确认，一名人质死於遭遇战。

“我们正在寻求以一种方式......释放这些中国工人，并在考虑释放日期以及将他们交给什麽人，”反政府武装发言人Arno Taloudy对新华社称。

新华社周五晚些时候报导，中国官员从南苏丹首都朱巴返回喀土穆，并一直通过“多种渠道”敦促反政府武装释放中国人质，并首先释放被劫持人员中的两名女性。

中国和埃及媒体报导，周三埃及释放了被扣留的24名中国水泥工人，一天前他们在埃及西奈半岛被贝都因人扣留。

中国政府面临确保人质安全获释的巨大压力。官方报纸呼吁增强对海外工人的保护。

人民日报报导，一名苏丹政府官员表示，之前失踪的一名人质在救援人员与反政府武装交火时被流弹击中身亡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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