中国请求南苏丹营救被劫人质--报载

路透北京2月2日电---中国官方媒体周四报道称，中国将敦促南苏丹营救29名遭劫持中方工人，或呼吁非洲联盟和其他第三方协调谈判。

中国建筑工人在苏丹南科尔多凡州遭反政府武装劫持，该组织与南苏丹属盟友。南苏丹近期才独立，蕴藏丰富的石油资源，与北苏丹存在争端。

这是自2004年来第三起在苏丹发生的中国员工被绑架事件，凸显中国在非洲快速扩张经济脚步的风险。

《人民日报》援引权威消息人士的话称，中方已派出工作组，将在南苏丹首都朱巴与该国官员就营救人质进行协商。

报道称，工作组还将通过非盟和第三方或第四方进行协调斡旋，目的是确保29名人质能安全回家。

苏丹反政府武装--苏丹人民解放运动（北方局）的Arnu Ngutulu Lodi告诉路透，其官员已在埃塞俄比亚与中方外交人士会谈，保证被劫持中方员工状态良好。但他并未透露何时将释放人质。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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