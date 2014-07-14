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时事要闻 | 2014年 7月 14日 星期一 10:33 BJT

中国起诉葛兰素史克所聘外籍调查员非法获取私人信息--新华

路透上海7月14日 - 据新华社周一报导，中国检方对英国私人调查人员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美国籍妻子虞英曾提起公诉。韩飞龙夫妇曾为葛兰素史克(GSK.L)进行调查工作，去年被拘捕。

报导称，韩飞龙夫妇涉嫌非法获取私人信息，该案件已移交上海第一中级人民法院进行审理。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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