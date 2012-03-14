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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 14:57 BJT

美欧日就稀土问题联手起诉中国

美国、欧洲和日本周二联手向中国限制稀土出口发出挑战。稀土对於高科技产品生产非常重要。在向国际贸易组织提交的正式诉讼书中，三方控诉北京试图为本土制造商压低价格，并迫使国际公司将业务移至中国。中国工信部长苗圩对新华社称，对诉讼感到失望，正积极准备应对。路透

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