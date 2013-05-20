中国宣布临时收储30万吨国产白糖

山水水泥获香港法院禁制令 禁前高管进入公司处所及移离资产等

路透香港4月13日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。