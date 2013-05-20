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中国财经 | 2013年 5月 20日 星期一 11:11 BJT

中国宣布临时收储30万吨国产白糖

路透北京5月20日 - 中国国家发改委宣布，将从5月24日起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元。

发改委周一发布的通知称，本次收储的食糖为2013年1月份以后生产的国产白砂糖，质量要求为中华人民共和国国家标准GB—2006一级及以上。收储在北京华商储备商品交易所通过公开竞价方式进行。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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