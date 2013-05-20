中国宣布临时收储30万吨国产白糖

中国3月以美元计价出口同比增16.4% 进口同比增20.3%--海关
路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。
路透北京5月20日 - 中国国家发改委宣布，将从5月24日起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元。
发改委周一发布的通知称，本次收储的食糖为2013年1月份以后生产的国产白砂糖，质量要求为中华人民共和国国家标准GB—2006一级及以上。收储在北京华商储备商品交易所通过公开竞价方式进行。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透香港4月13日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。