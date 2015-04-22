中国限制配额外白糖进口 以支持国内糖厂--消息

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月21日 - 业内消息人士周二表示，中国一直不批准精制糖进口申请，以在国内甘蔗价格仍居高位之际，保护制糖厂免受海外廉价供应的冲击。
中国进口限制加之产量萎缩，将支撑本土糖价，但拖累全球指标白糖期货，该期货在3月触及六年低点。中国本土糖价今年已经涨18%。
一位交易员表示，中国4月可能在配额之外只批准约1万吨的白糖进口，低于2月时的约10万吨。由于未获准与媒体沟通，这位交易员拒绝署名。
对冲基金上海混沌投资公司的分析师Tao Qiujun表示，中国政府3月以来就严格控制进口审批。
中国商务部未回复置评要求。
中国允许每年以15%的关税进口194万吨糖，这属于中国对世界贸易组织(WTO)的承诺，超过该配额的进口税率为50%。
全球糖价大跌使得进口价格低于国内糖价，导致配额外采购需求激增。政府甘蔗定价较高以支持农户，再加上当地产出下降，支撑了国内糖价。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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