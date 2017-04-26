中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士

路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。

根据两位看过该文件的人士表示，中国乳制品工业协会上周末向会员发文，要求就当局提出的关税提议征求意见。鉴于文件不公开，上述人士要求匿名。该文件发给了中国一些最大的工业用糖用户。

中方将在5月22日就上述反倾销案给出首个裁决。在国内糖厂发出农业成本增加以及进口糖价格偏低的抱怨之后，中国方面于去年9月份启动了调查。

根据协会文件，如果上述关税提议通过，则在配额外食糖进口50%关税的基础上，本财年加征关税45%，第二年为加征40%，第三年为35%。

目前尚不清楚中国政府是否还在考虑其他方案，上述提议是否会实施也无从知晓。提议由彭博最先报道。

商务部未答复寻求置评的传真。

根据行业内部人士，按现有价位，配额外食糖进口每吨成本将至少增加1,000元人民币，达到每吨6,700-7,000元左右。

但上海步耘投资管理有限公司一位分析师称，这一涨幅要低于多数大型用糖食品生产商此前所担心的程度。受提议报道影响，中国白糖期货周二触及两周低位每吨6,655元人民币。(完)