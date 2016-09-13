焦点：中国可能进行五年来首次国储糖拍卖 但最初出售规模或有限

图为2011年12月6日资料图片，显示云南一家糖厂成堆的甘蔗。 REUTERS/Wong Campion/File Photo

路透北京9月12日 - 分析师和交易员说，继夏季出售数以百万吨计的国家储备玉米和棉花后，中国或许在准备拍卖储备糖，这将是五年来首次出售国储糖。

鉴于中国最高领导层将“供给侧改革”放在优先位置，政府面临清理过剩农产品储备的压力。经过几年的收储，国储仓库里的过剩农产品已积压成堆。

再加上中国糖价处于高位，这可能会促使政府出售部分国储糖。中国国家储备糖的规模估计为700万吨，按当前价格计算价值约为33亿美元，比中国一年的进口总额还要高很多。

作为全球最大糖买家的中国若果真这么做，则可能会令国际糖价承压，有可能打断糖市场数年来持续时间最长，幅度也最大的一轮涨势，不过分析师表示，最初的拍卖规模或许有限。

中粮期货(Cofco Futures)分析师韩旭曾听闻有关拍卖的猜测，他称中国“有可能”出售部分积压已久的库存，而且鉴于供应缺口在持续扩大，这部分库存或将找到销路。

中国发改委有关部门对置评请求未作回应。

近几年中国的糖产量剧跌，因农民转向种植更赚钱、劳动密集度更低的作物，如香蕉或其它水果。

2014/15年度的糖产量下降18%至870万吨，令中国的供应缺口扩大至约700万吨。

中国上一次采购储备糖是在2013年，收储底价是每吨6,100元人民币(915.31美元)，这导致出现了一种观点，即糖价需保持在这个价位，中国方能在无损失的情况下放储。

自7月底触及该水平以来，近月原糖期货价格一直徘徊在6,000元人民币附近，引发市场传言国储局标售原糖的可能性越来越大。

“所有人都在谈论这个话题，”一家中国交易商表示。由于未获准接受媒体采访，他要求匿名。

不过多数分析师表示，政府可能只标售300,000-500,000吨，以避免在11月收获甘蔗之前给国内价格造成太大压力。

据方正物产集团，中国此前只进行过三次大规模国储标售，最近一次是在2010/11年度；只有2006年标售后，国内价格下跌。

Shanghai Buyun投资管理的分析师Zhan Xiao表示，今年多雨的天气影响了饮料需求，还有经济疲软以及大量走私糖进入市场等因素，导致原糖销售放缓，市场对国储局标售的原糖可能没有太大需求。

这批储备大约有200万吨白糖，部分要追溯到2012年，交易商称，消费前可能需要再次加工。(完)