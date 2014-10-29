《路透精英汇》在华日企希望中日领导人能握手言欢

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海10月28日（记者 Kazunori Takada） - 中国国家主席习近平同日本首相安倍晋三在APEC会议期间的双边会议上相互亲切问候，这样就会有项目和申请获得通过，在华经营业务也会开始变得更加简单易行。所有的这一切只需两人握握手。
据三菱东京日联银行（BTMU）中国主管Hidekazu Horikoshi称，这是包括BTMU在内的在华日企所希望看到的。
Horikoshi称，尽管大多数在华日企的销售逐步复苏，但有些在华日企仍面临项目和业务执照申请不能被及时批准的情况，尽管这些企业的申请符合所有的要求。
“所有（在华）日企希望，一旦习近平同安倍握手的照片见诸报端，这些事项立即会获批，”Horikoshi周二接受路透采访时说。他补充说，BTMU得到了中国当局的全力支持，但该行仍会对两国作出和解姿态表示欢迎。
若习近平同安倍握手，这或许象征两国关系回暖。两年前中日因外交争端关系趋紧，在华日企亦被殃及。
2012年9月发生的领土主权争端，在中国引发反日示威和抵制日货活动，导致日货销售锐减，日系车销售几乎减半。
日企在华高管当时称，他们被禁止参与一些政府项目的招标，中国监管机构审批的速度也放慢。
Horikoshi称，BTMU仍在扩大在华业务，其目前的计划是将明年的营收提高10%。该行正扩大对中资及跨国企业的借贷业务。
但他指出，包括一些国企在内的中资企业缺乏透明度，这对日企而言是要克服的大障碍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。