《路透精英汇》在华日企希望中日领导人能握手言欢

路透上海10月28日（记者 Kazunori Takada） - 中国国家主席习近平同日本首相安倍晋三在APEC会议期间的双边会议上相互亲切问候，这样就会有项目和申请获得通过，在华经营业务也会开始变得更加简单易行。所有的这一切只需两人握握手。

据三菱东京日联银行（BTMU）中国主管Hidekazu Horikoshi称，这是包括BTMU在内的在华日企所希望看到的。

Horikoshi称，尽管大多数在华日企的销售逐步复苏，但有些在华日企仍面临项目和业务执照申请不能被及时批准的情况，尽管这些企业的申请符合所有的要求。

“所有（在华）日企希望，一旦习近平同安倍握手的照片见诸报端，这些事项立即会获批，”Horikoshi周二接受路透采访时说。他补充说，BTMU得到了中国当局的全力支持，但该行仍会对两国作出和解姿态表示欢迎。

若习近平同安倍握手，这或许象征两国关系回暖。两年前中日因外交争端关系趋紧，在华日企亦被殃及。

2012年9月发生的领土主权争端，在中国引发反日示威和抵制日货活动，导致日货销售锐减，日系车销售几乎减半。

日企在华高管当时称，他们被禁止参与一些政府项目的招标，中国监管机构审批的速度也放慢。

Horikoshi称，BTMU仍在扩大在华业务，其目前的计划是将明年的营收提高10%。该行正扩大对中资及跨国企业的借贷业务。

但他指出，包括一些国企在内的中资企业缺乏透明度，这对日企而言是要克服的大障碍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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