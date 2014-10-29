《路透峰会》沪港通尚未解决两地征税差异问题

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
“这是个重要问题，而且可能被低估，”平安罗素的投资管理研究部总经理Brian Ingram表示。
“如果不能理解流动性成本，比如可能要支付的资本利得税，那么你在权衡做出这些决定的好处、决定采取什么类型的套利交易，亦即对冲这种税收曝险的能力上，将会非常、非常的有限”,他说。
亚洲证券业与金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association，ASIFMA)执行长Mark Austen表示，这可能会损及交易量。他说：“因为不确定税收负担如何以及怎样计算，很多投资者将不愿使用沪港通。”
ASIFMA曾于8月致信中国国家税务总局，称资本利得税问题缺乏透明度可能限制沪港通的参与。
但对中国政府来说，如果免除沪港通交易的资本利得税，可能会削弱其他跨境投资计划。
虽然与其他大型金融中心相比，中国对非本地注册机构征收的10%资本利得税并不高，但收税可能是复杂的工作。
东方汇理北亚区行政总裁钟小锋表示，他们公司的基金经理对沪港通感兴趣，但在使用该交易系统之前希望观察一下操作情况。
Vanguard亚洲区域总经理Shelly Painter 表示，了解资本利得税收的机制后，投资者将作出合理的决定，“问题在于不确定性”。
一些银行已经为沪港通业务招聘交易员，但现在他们必须降低期望值。
法国巴黎银行亚太地区股票主管Lee Cook表示：“让我和其他业内人士苦恼的是，没有关于启动日期的路线图。”该行是近几个月为沪港通启动招募活动的公司之一。
Cook说该行已经为沪港通交易培训员工，但这些员工现在被安排做其他工作。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 屈桂娟)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)