中日韩同意启动自由贸易谈判

温家宝 野田佳彦和李明博5月13日在人民大会堂举行会谈。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京5月13日电（记者 储百亮/Sui-Lee Wee）---中国、日本和韩国领导人周日在一次峰会上一致同意，启动有助规避全球经济危机的三方自由贸易协定谈判，但由於三国数十年来在此事上一直争持不下，谈判可能漫长且充满困难。

根据中日韩政府去年就贸易协定发布的可行性研究，中国、日本和韩国均属於贸易大国，2010年三个国家的经济总量占全球GDP的19.6%，在全球出口中占18.5%的比例。

中国国务院总理温家宝在北京与日本首相野田佳彦及韩国总统李明博会谈後对记者表示，东北亚是世界上最有经济活力的地区。

温家宝称，建立自由贸易区可激发区域经济活力，大力促进东亚的经济整合。

但三个国家就此磋商已拖沓进行了十年时间，要想达成全面协定将并非易事。

新华社报导称，中日韩领导人在峰会上还同意签署三方投资协定，为三国达成自由贸易协定奠定重要基石。

韩国总统李明博在北京的一个商务会议上称：“日本、韩国和中国在全球经济复苏中发挥了重要作用。当经济陷入危机时，建立自由贸易区显得尤为紧迫。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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