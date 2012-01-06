独家：中国政府考虑设立新的超级能源部门--消息

2011年10月9日在南京一家加油站拍到的资料图片。 REUTERS/Sean Yong

记者 David Stanway/林洸耀

路透北京1月6日电---据两位独立消息人士透露,中国正考虑在2013年国务院组织架构大调整中设立一个主管能源事务的"超级部委",此举将帮助当局按自己的意愿管理能源业.

消息人士称,新部门将取代国家能源局(NEA),并将承担目前属於其他政府机构的能源相关职能.由於政治敏感性,该消息人士要求匿名.

该部委还将负责能源业的长期规划和政策制定.

一位接近中国最高领导层的消息人士对路透说:"目前各大利益集团(就该计划)相互展开角力,但是有必要设立一个超级能源部门."

中国是全球最大的能源消费国,政府一直在设法为能源行业拟出一套长期战略,以确保海外油气供应无虞、使定价和税收政策更趋合理化、促进核能和可再生能源等新能源发展、及减少污染和温室气体排放.各部委的相关监管职能也常常发生重叠.

由於缺乏统一的能源监管部门,中国在建立战略石油储备和遏制煤炭行业无序发展等诸多重要任务方面遭遇困难.

根据这项正在由中国国务院审议的计划,将赋予新部委石油、天然气、煤炭和电价的定价权.而目前这一职能由发改委担负.

不清楚新部委的设立是否会取代国家能源委员会,後者与国家能源局同时成立,由国务院总理温家宝担任主任.

发改委和国家能源局拒绝立即置评.

一位中石油的资深管理人员表示,是有可能成立一个能源事务的超级部委,但将侧重於政策,而非具体管理.

"它不会是一个专职部门,像已经撤销的煤炭工业部那样对特定行业实施微观调控,"这位要求匿名的官员表示.

"它将是一个制定政策及和提供服务的部门."

**减少监管范围重叠状况**

专家警告称,成立一个新的部委,尚待克服许多长期以来阻碍监管改善的旧有障碍.

"这种说法已经提了很多年,但绝不可能一蹴而就,"国家能源专家咨询委员会委员、厦门大学能源经济研究中心主任林伯强表示.

林伯强补充称,最大的障碍将会是发改委,发改委已经是一个庞大且握有大权的超级部门,对能源领域有着相当大的影响力.

他指出:"问题仍是如何将目前其他部门把持的一些最重要的行业职能转移过来."

中国於1988年首次组建能源部,由原电力、煤炭与石油部门合并而成,但因指挥不动业内影响巨大的国企而於1993年撤销.

最终,该部门职权被包括发改委前身国家计委在内的至少13个部委瓜分.故政策重叠与利益冲突是普遍现象.

比如,在面对电力与煤炭行业之间出现价格僵局时,北京当局发现自己无力阻止类似2008年初在中国南部发生的大范围电力短缺,虽然断电是由冰冻灾害引起.

而对於参与决策的中国石油与国家电网等强大的国有企业所扮演的角色,同样也令人困惑.

中国的电力监管机构--国家电力监管委员会本应是国家电网的监管单位,而现在却像是从属於後者,电监会的办公室甚至都设在国家电网的办公大楼内.

"中国国有的能源企业,特别是中石油集团,还是把自己就当成石油部委,因为它们最懂行,因此也就有了权威,"一位匿名政府官员表示.

"国土资源部或国家能源局想要管理它们,难度非常之大."

中国在2008年成立国家能源局,以改善该行业的协调合作与引导行业规划,但其自身并无决策权,政策决定仍需得到发改委的批准.

--编译 田建华/丁琦/侯向明/隋芬;审校 白云/蔡美珍/艾茂林/李爽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。