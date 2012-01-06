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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 15:36 BJT

独家：中国政府考虑设新的超级能源部门--消息

据两位独立消息人士透露，中国正考虑在2013年国务院组织架构大调整中设立一个主管能源事务的"超级部委"，此举将帮助当局按自己的意愿管理能源业。消息人士称新部门将取代国家能源局，并将承担目前属於其他政府机构的能源相关职能，将负责能源业的长期规划和政策制定。路透

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