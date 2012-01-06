独家：中国政府考虑设新的超级能源部门--消息

据两位独立消息人士透露，中国正考虑在2013年国务院组织架构大调整中设立一个主管能源事务的''超级部委''，此举将帮助当局按自己的意愿管理能源业。消息人士称新部门将取代国家能源局，并将承担目前属於其他政府机构的能源相关职能，将负责能源业的长期规划和政策制定。路透